Завод «Авіант» відновить два дитячі садки

Київ. 21 лютого. УНІАН. Найближчим часом роботу двох дитячих садків відновить Київський авіаційний завод «Авіант».

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про повернення профілю приміщенням дошкільних навчальних закладів в ефірі телеканалу «Київ» розповіла начальник Головного управління освіти і науки Віра ГОРЮНОВА.

За її словами, керівництво заводу під час зустрічі з головою КМДА Олександром ПОПОВИМ пообіцяло, що один із закладів здадуть в експлуатацію вже цього року.

«Дитячий садочок у Святошинському районі, який не працював уже років 10-15, місто отримає вже цього року. Другий заклад, швидше за все, введуть в експлуатацію в наступному», – зазначила В.ГОРЮНОВА.

Як нагадують в КМДА, загалом до 2015 року міська влада планує відновити 33 дошкільні навчальні заклади на 4880 місць та 307 груп на 6140 місць.

«Олександр ПОПОВ поставив перед нами чітке завдання – забезпечити усіх маленьких киян місцями у дошкільних навчальних закладах. Минулого року мережа дитячих садків розширилася на 140 місць завдяки будівництву нових дитсадків, відновленню колишніх ДНЗ, створенню додаткових груп у працюючих. Цього року ми продовжуємо роботу», – прокоментувала В.ГОРЮНОВА.