Розпочався ремонт ескалатора на метро «Печерська»

Київ. 21 лютого. УНІАН. Сьогодні розпочався капітальний ремонт ескалатора № 2 верхнього нахилу станції «Печерська» Сирецько-Печерської лінії, що триватиме до 5 квітня поточного року.

Як пише офіційний сайт міської влади, про це повідомили в КП «Київський метрополітен».

До 6 березня також триватиме капітальний ремонт ескалатора № 3 станції «Палац спорту» Сирецько-Печерської лінії.

У комунальному підприємстві поінформували, що з початку року вже виконано ремонти двох ескалаторів: на станції «Дружби народів» та «Печерська».