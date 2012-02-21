До 6 березня кияни можуть проголосувати за логотип міста

Київ. 21 лютого. УНІАН. По 6 березня включно триває голосування за майбутній логотип та стиль столиці України.

Про це повідомляється на офіційному сайті Київської влади, де можна ознайомитись з представленими на конкурс роботами та проголосувати за ту, яка сподобалась.

Це другий, фінальний, етап визначення логотипу і стиля Києва, і розпочався він 6 лютого ц.р. Організатором голосування є комунальне підприємство “Столиця”. Технічний партнер - ТОВ «АйФрі Україна».

На сайті КМДА оприлюднені 10 робіт , які були відібрані журі на першому етапі конкурсу як найкращі: "Київ – мозаїка вражень», «Київ - місто, де все починається», «Київ. Ви повернетесь знову», «Живи. Мрій. Кохай», «Старий в легендах та вічно молодий», «Місто багатогранної краси», «Київ. Відкрий місто», «Колиска слов’янського світу», «Здійсни свої мрії під зорями Києва» та «Відкрий для себе Київ».

Наразі, згідно з інформацією сайту конкурсу www.newlogo.kiev.ua , найбільшу кількість голосів набрав проект «"Київ – мозаїка вражень» - 3566.

Згідно з правилами голосування, його учасником може бути фізична особа, яка є громадянином України і досягла 18 років (крім співробітників та членів сімей співробітників Організатора, технічного партнера, компаній, які сприяють у проведенні даного голосування, а також особи,чиї номери телефонів відносяться до службових та/або тестових SIM-карт даних організацій).

Віддати свій голос можна за одного/декількох претендентів на звання Переможця конкурсу.

Голосування проводиться за допомогою соціальних мереж та за допомогою SMS-повідомлень.

Результати голосування відображаються на сайті www.newlogo.kiev.ua як сума голосів кожного з учасників за кожен логотип у кожній із соціальних мереж та кількість відправлених СМС -повідомлень .

Як повідомляв УНІАН, 30 грудня стали відомі підсумки першого етапу конкурсу «Логотип та стиль міста Києва» - були визначенідесять фінальних конкурсних робіт, які були попередньо відібрані членами ради дизайнерів та ради художників.

За інформацією начальника Головного управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Марини ХОНДИ, загалом на конкурс надійшло 130 робіт.

За її словами, це роботи як професіоналів, так просто ініціативних киян. Однак ці роботи також потребували певного доопрацювання і приведення їх у відповідність до технічних вимог конкурсу. Автори мали удосконалити власні роботи до кінця січня 2012 року.