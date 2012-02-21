Демонтаж кіосків біля ринку «Юність» призупинено

Київ. 21 лютого. УНІАН. КП «Київблагоустрій» призупинив демонтаж кіосків на розі вулиць Шолом-Алейхема та Миропільської до повного з’ясування обставин, пов’язаних з наданими підприємцями рішення суду на їх користь.

Про це повідомляє офіційний потрал Київської влади.

Так, за офіційною інформацією міської влади, 20 лютого 2012 року працівники комунального підприємства «Київблагоустрій» розпочали демонтаж тимчасових споруд ТОВ «Лівадія груп», розташованих на розі вулиць Шолом-Алейхема та Миропільської.

За словами начальника Головного управління контролю за благоустроєм Сергія САДОВОГО, демонтаж кіосків був розпочатий на виконання припису прокуратури Деснянського району.

Однак на початку проведення робіт представники ТОВ «Лівадія груп» поінформували про наявність рішення суду щодо обов’язкової реєстрації права власності на капітальну споруду зазначеного товариства з обмеженою відповідальністю, інформує КМДА. Враховуючи появу нової інформації було вирішено призупинити роботи на зазначеному об’єкті до повного з’ясування обставин із залученням правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба Деснянського району поінформувала про рішення влади демонтували криті торгові споруди ТОВ “Лівадія Груп” біля столичного ринку “Юність”, які розташовані на розподільній смузі на перетині вулиць Шолом Алейхема і Братиславської.

Відповідне рішення ухвалено на виконання розпорядження прокуратури Києва і вимог КП “Водоканал”, оскільки тимчасові торгові споруди розташовані на водоводі 1200 мм і взагалі не мають дозвільної документації на розміщення.

У другій половині дня 20 лютого газета «Сегодня» повідомила, що 21 лютого о 10.00 ранку підприємці столичного ринку «Юність», де розпочато демонтаж торгових кіосків, мають намір йти бастувати під Адміністрацію Президента.

Як зазначило видання, о 6.00 ранку декілька автобусів із представниками КП «Київблагоустрій» приїхали зносити торгові точки. Також на місце прибула велика кількість співробітників міліції. В результаті сутички декілька підприємців знепритомніли, а один отримав тілесні ушкодження. Щоб розігнати людей, міліція застосувала вогнегасники, повідомила газета. Під знесення повинні піти 163 робочих місця.

«Згідно з розпорядженням прокуратури Києва та рішенням комісії КМДА з питань розміщення МАФів, на ринку «Юність» на перехресті вул. Миропільської та Шолом Алейхема комунальні служби почали демонтаж незаконних торгових точок. Міліція забезпечувала охорону порядку. За дрібне хуліганство затримали й доставили до райвідділу 3 осіб», - зазначили в міліції Києва.