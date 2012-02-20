Місто готове забезпeчувати кваліфікованими кадрами

Київ. 20 лютого. УНІАН. Начальник Головного управління освіти і науки КМДА Віра ГОРЮНОВА заявляє, що міська влада готова працювати в напрямку забезпечення столичної промисловості висококваліфікованими кадрами, орієнтуючись на потреби київських підприємств.

Як повідомляє прес-служба Київської мскдержадміністрації, про це вона сказала в ефірі телеканалу «Київ».

В.ГОРЮНОВА нагадала про нещодавню зустріч голови КМДА Олександра ПОПОВА з керівниками найбільших промислових підприємств столиці, де йшлося про брак кваліфікованої робочої сили, про необхідність повернути високу якість підготовки робітників для міських підприємств.

«Завжди професійно-технічні заклади Києва працювали з підприємствами. Підприємства замовляли спеціалістів і фінансували навчання. Сподіваюся, що така співпраця буде продовжуватися, і ми змінюватимемо формат роботи профтехосвіти, аби наблизити її до виробничих потреб столиці», – підкреслила В.ГОРЮНОВА.

За її словами, наразі налагоджена співпраця з однією з компаній, яка пропонує свої проекти з енергозбереження.

«Ми плануємо створити лабораторію альтернативної енергетики та енергозбереження при професійно-технічних ліцеях для того, щоб вивчати сучасні технології утеплення фасадів, встановлення вікон тощо», – сказала начальник ГУ та підкреслила, що міська освіта завжди чекає на інвесторів і відкрита до співпраці з підприємствами та компаніями, які в цьому зацікавлені.