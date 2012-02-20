До модернізації мереж водоканалу залучать інвесторів

Влада столиці запропонує учасникам Київського інвестфоруму модернізувати мережі водопостачання та водовідведення

Київ. 20 лютого. УНІАН. Учасникам першого Київського інвестиційного форуму запропонують розглянути Інвестиційний проект з модернізації мереж водопостачання та водовідведення міста ПАТ «АК «Київводоканал» на умовах державно-приватного партнерства.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, модернізація мереж передбачена міською програмою «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки», до якої, зокрема, увійшли розвиток водопровідних станцій, розвиток підземних водозаборів і системи децентралізованого водопостачання, відновлення, оптимізація та розвиток системи розподілення води, а також підвищення ефективності експлуатації й обслуговування системи.

Так, за даними Головного управління економіки та інвестицій, загальна вартість заходів програми становить 7,8 млрд. грн., які планується розподілити між державним і міським бюджетом, ПАТ «АК «Київводоканал» та інвесторами.

Передбачається, що у разі зацікавленості інвесторів, проект буде реалізовано за схемою державно-приватного партнерства, згідно з якою Київська міська рада надає майно, землю, затверджує тарифи та контролює виконання модернізації, а приватний партнер забезпечує фінансування, організовує будівництво, купує обладнання та забезпечує реалізацію проекту.

«Київська міська влада спільно з «Київводоканалом» планує представити проект модернізації мереж водопостачання та водовідведення інвесторам Форуму як ключовий. Реалізація проекту дозволить місту вирішити існуючі проблеми з водопостачання та водовідведення і суттєво підвищити якість питної води в місті. А ще зменшить втрати в мережі, які сьогодні сягають 20%”, - зазначив заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО.

Нагадаємо, що Київський інвестиційний форум, організований КМДА, Фондом «Ефективне управління» та видавництвом The Financial Times, відбудеться 29 березня 2012 року. Метою проведення Форуму визначено презентацію інвестиційного потенціалу Києва та конкретних проектів розвитку міської інфраструктури. На сьогодні близько 100 іноземних інвесторів підтвердили свою участь у Форумі.