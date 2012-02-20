Дітей пропонують захистити від порнографії в Інтернеті

Київ. 20 лютого. УНІАН. У Києві презентували проект Кодексу щодо захисту дітей від жорстокого поводження в мережі Інтернет.

Сьогодні на прес-конференції в УНІАН з цього приводу президент Центру “Ла Страда-Україна” Катерина ЛЕВЧЕНКО зазначила, що протягом декількох місяців її організація, яка виступила ініціатором проекту, разом із партнерами працювали над текстом документу і, зрештою, він був погоджений усіма учасниками.

Обґрунтовуючи актуальність ухвалення кодексу, вона зазначила, що за даними Фонду Internet Watch Foundation, Україна посідає 7-ме місце у світі за розповсюдженням дитячої порнографії у всесвітній мережі, а за даними дослідження міжнародної організації ЕКПАТ, 28% пошукових запитів у мережі Інтернет виявились пов’язаними з порнографією.

К.ЛЕВЧЕНКО підкреслила, що кодекс покликаний популяризувати інструменти боротьби із цим негативним конвентом, правила Інтернет-безпеки, батьківський контроль під час користування Інтернетом дітьми. Вона додала, що подібні документи існують в багатьох країнах світу.

Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій ПАВЛЕНКО підтримав важливість підписання кодексу, адже сьогодні кожна дитина має безперешкодний доступ до Інтернету. За його словами, така ініціатива вкладається у виконання як українського законодавства у сфері захисту прав дітей, зокрема Указу Президента “Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні”, так і дотримання міжнародних зобов’язань України за рядом документів, зокрема Конвенції ООН про права дитини та Факультативного протоколу щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції та дитячої порнографії до неї, Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

Свою підтримку запропонованому документу висловили представники провайдерів Інтернет-послуг, зокрема компанії “Київстар” та “МТС-Україна”. Проект Кодексу є відкритим до підписання і його ініціатори закликають інших представників бізнесу, охочих приєднатися до нього.

Згідно з положеннями проекту кодексу, компанії, що працюють у сфері інформаційно-комунікаційних технологій і які приєдналися до проекту, мають попереджати про неприпустимість розміщення та розповсюдження в Інтернеті інформації, що містить дитячу порнографію, сцени насильства, комерційної експлуатації та жорстокого поводження щодо дітей та про відповідальність, яка передбачена чинним законодавством України за виготовлення, зберігання та розповсюдження дитячої порнографії.

Також компанії мають розробити та забезпечувати чіткі процедури реагування на конвент, що містить дитячу порнографію, насильство чи інші види жорстокого поводження з дітьми, та інформувати про можливості такого реагування Інтернет-користувачів.