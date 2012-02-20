Цього року демонтовано понад 60 МАФів

Київ. 20 лютого. УНІАН. З початку 2012 року КП «Київблагоустрій» демонтувало понад 60 незаконно встановлених в столиці малих архітектурних форм та тимчасових споруд.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

При цьому в повідомленні зазначається, що міська влада продовжує роботу щодо впорядкування роботи МАФів. Зокрема, відбулося чергове засідання комісії КМДА з питань діяльності та розміщення тимчасових споруд на території міста під головуванням першого заступника голови КМДА Олександра МАЗУРЧАКА.

Під час наради комісія розглянула пропозиції щодо демонтажу ряду малих архітектурних форм. Зокрема, тих, які розміщені на основних в’їзних шляхах до міста (в рамках підготовки до фінальної частини чемпіонату Євро-2012), а також тимчасові споруди, які розташовані на територіях, прилеглих до станцій метрополітену, біля зупинок громадського транспорту. Також комісія розглянула пропозиції щодо демонтажу МАФів, які надійшли від мешканців міста.

Як повідомлялося, відповідно до рішення Київради від 26.01.2012, забороняється розміщення МАФів на відстані меншій, ніж 20 метрів від входу/виходу станцій метрополітену, зупинок громадського транспорту, а також у межах 1,5 км зони НСК «Олімпійський», у межах відведених земельних ділянок торгових центрів та інших випадках, передбачених законодавчими та нормативно-правовими актами.