Брифінг щодо нещасного випадку в зоопарку

21 лютого о 12.00 у Київському зоопарку відбудеться брифінг щодо нещасного випадку, що трапився сьогодні.

За офіційною інформацією зоопарка, 20 лютого 2012 р. о 10.10 на відділі хижих тварин Київського зоологічного парку у відкритому експозиційному вольєрі павільйону «Острів звірів» стався нещасний випадок.

Робітник з догляду за тваринами під час прибирання помилково зайшов у вольєр з тигром. Тварина напала на нього та нанесла тілесні ушкодження.

Потерпілого негайно госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.

На місці події працює слідчо-оперативна група міліції.

Детальніше про подію повідомлять працівники зоопарку під час брифінгу.