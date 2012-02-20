За хабар затримано посадовця виконавчої служби району
Гроші вимагав за виконання своєї роботи
Київ. 20 лютого. УНІАН. Співробітники столичного Управління СБУ затримали під час одержання хабара посадовця Державної виконавчої служби одного з районів Києва.
Як повідомили УНІАН у прес-секторі Управління СБУ в Києві, зловживаючи службовим становищем, 29-річний держслужбовець вимагав кошти від громадянина України за виконання своїх прямих обов’язків - виконавчого провадження щодо стягнення заборгованості.
14 лютого співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому» під час одержання 3,5 тис. грн. у приміщенні державної виконавчої служби.
За матеріалами СБУ прокуратурою Дарницького району Києва порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) Кримінального кодексу України.
Слідство триває.