За хабар затримано посадовця виконавчої служби району

Київ. 20 лютого. УНІАН. Співробітники столичного Управління СБУ затримали під час одержання хабара посадовця Державної виконавчої служби одного з районів Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі Управління СБУ в Києві, зловживаючи службовим становищем, 29-річний держслужбовець вимагав кошти від громадянина України за виконання своїх прямих обов’язків - виконавчого провадження щодо стягнення заборгованості.

14 лютого співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому» під час одержання 3,5 тис. грн. у приміщенні державної виконавчої служби.

За матеріалами СБУ прокуратурою Дарницького району Києва порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.