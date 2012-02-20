ТОВ “Сяйво” просить владу Києва повернути йому приміщення

Київ. 20 лютого. УНІАН. Трудовий колектив книгарні “Сяйва” вчергове просить міську владу продовжити йому оренду приміщення на вул. Червоноармійській, 6, та дозволили здійснювати тут професійну діяльність.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні відповідне звернення члени колективу підписали та направили в КМДА.

Також представники колективу за підтримки КУН провели акцію в центрі міста, в ході якої поховали “чиновника-вандала, який організував силове захоплення приміщення книгарні” та “організував передачу приміщень книгарні на баланс Київського центру сприяння розвитку рибного господарства, який перейменували у КП “Міський магазин”. Учасники акції – до 30 осіб - провели біля книгарні “Сяйво книги”, яка на час проведення заходу оголосила технічну перерву та була закритою, “мітинг-реквієм” біля труни з написом “корупція”. А після того, у супроводі музичного колективу, який виконував відповідний твір, пройшли вул. Хрещатик “траурною процесією” до будівлі КМДА, де “поховали” “чиновника-вандала” разом з його символічними медалями на червоних подушечках: “За продаж Києва”, “За 30 серебряніков”, “За сприяння корупції”, “За знищення культурних цінностей”, “За зрадництво”, “За шахрайство” тощо.

Біля КМДА адвокат Олег КОРОЛЬ, який захищає в судах інтереси ТОВ “Сяйво”, зачитав “некролог”. В ньому, зокрема, зазначалось, що акція приурочена другій річниці “розбійного захоплення “Сяйва”. В цій заяві трудовий колектив наполягав, як завжди, на тому, що “Сяйво” має безумовне право повернутись орендарем у приміщення на вул. Червоноармійській, 6. Це, як заявив О.КОРОЛЬ, закріплено двома законами, підтверджено висновком провідного академічного закладу – Інституту держави і права ім. Корецького НАН України і навіть не потребує підтвердження у суді.

Після цього адвокат зачитав звернення до голови КМДА: “Ми звертаємось до Олександра ПОПОВА! 730 дням рейдерської блокади книгарні “Сяйво” присвячується!...”. В документі зазначалось, що колектив з лютого 2010 року продовжує боротьбу зі “свавіллям чиновників КМДА”. В зверненні також зазначалось, що “розрекламовані заяви про працевлаштування всіх членів трудового колективу виявились лицемірними обіцянками”.

“Ми вкотре звертаємось до Вас, Олександре Павловичу, поверніть Києву істинну книгарню письменників “Сяйво”, поверніть трудовому колективу ТОВ “Сяйво” його законне право на працю, його обгрунтоване право на оренду приміщення на вул. Червоноармійській, 6”, - говориться у тексті звернення, зачитаному О.КОРОЛЕМ .

У коментарі УНІАН адвокат зазначив, що товариство сподівається, що цією акцією “з похоронами чиновника буде поставлено крапку і правоохоронні органи врешті схаменуться і влада врешті наведе порядок по цьому конкретному факту, бо він є дуже показовий”. “Він покаже, чи рейдери правлять законом чи навпаки, громада і уряд”, - сказав адвокат.

Ситуація, за його інформацією, на сьогодні розглядається в декількох судах. Зокрема, в Адміністративному суді Києва розглядається позов про перевищення службових повноважень Олександром ПОПОВИМ, коли він заявив газеті “Хрещатик”, що прийнято рішення не повертати в оренду приміщення тому колективу, який тут був. «Є ще декілька позовів, зокрема, в Шевченківському районному суді, про незаконність розпорядження мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, яким видав рейдерам дозвіл на упорядження вітрин... Є й інші позови, які сприятимуть тому, щоб в книгарню повернувся саме той колектив, ті професіонали, які працювали деякі 37, дехто 48 років і практично з дня її заснування...”, - сказав О.КОРОЛЬ.

Водночас адвокат повідомив, що поки колектив не звертався до судових органів щодо права “Сяйва” на продовження оренди вказаних приміщень: “Готуємося. Ми, очевидно, будемо спонукати, якщо не наведуть порядок чиновники”.

Як повідомляв УНІАН, магазин “Сяйво” закрився після чергової спроби силового захоплення 19 лютого 2010 року.

26 серпня минулого року приміщення, які займала книгарня “Сяйво”, були передані комунальному підприємству “Київспецжитлоексплуатація”. Влада пояснила, що це відбулося на виконання судового рішення.

27 жовтня 2011 року Київрада перейменувала комунальне підприємство "Київський центр розвитку рибного господарства" в муніципальний магазин, що розміщуватиметься у приміщенні колишньої книгарні "Сяйво".

Згідно з рішенням, перейменоване комунальне підприємство віднесено до сфери управління Головного управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення. За цим підприємством на праві господарського відання закріплені нежитлові приміщення загальною площею 363,8 кв. метрів, які знаходяться за адресою: вул. Червоноармійська, 6. Цим рішенням вказані приміщення передані з балансу КП "Київжитлоспецексплуатація" на баланс "Міський магазин".

9 листопада була офіційно відкрита книжкова крамниця “Сяйво книги” у приміщенні колишнього “Сяйва”.

Перед цим, 3 листопада, Київській апеляційний господарський суд відмовився подовжити пільговий договір оренди ТОВ «Книгарня «Сяйво» на приміщення на вул. Червоноармійській, 6.

За інформацією КМДА, апеляційна інстанція залишила в силі рішення Господарського суду Києва від 11 жовтня 2010 року. Товариство вимагало подовжити договір оренди, згідно з яким воно сплачувало за оренду приміщення на Червоноармійській, 6, лише 33 грн. на місяць до 2022 року.