До Шевченківського району з місць позбавлення волі повернулися 82 особи

Київ, 20 лютого. УНІАН. На проживання у Шевченківській район столиці у 2011 році з місць позбавлення волі повернулися 82 особи, у тому числі 4 - за амністією, 33 — за умовно-достроковим звільненням та 45 - після повного відбуття покарання — 45.

Про це повідомляється на офіційному сайті Шевченківської райдержадміністрації з посиланням на дані РУ ГУМВС України в м. Києві.

Вказані особи поставлені на профілактичний облік в райуправлінні міліції. Цій категорії громадян дільничні інспектори міліції, члени громадських організацій, спеціалісти Шевченківського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді надають різноманітні соціально-юридичні послуги, виконують соціальний супровід, направляють на лікування та навчання.

Крім того, спостережна комісія при Шевченківській райдержадміністрації щодо дотримання прав колишніх ув`язнених, декілька разів на рік проводить ознайомлення з побутовими умовами утримання осіб, які знаходяться під вартою в Київському СІЗО.

