Про скульптури на Пейзажній алеї дбатимуть належно

Київ, 20 лютого. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заявляє, що комунальні служби столиці належно опікуватимуться скульптурами на Пейзажній алеї.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, таким чином О.ПОПОВ прокоментував рішення Київради про прийняття 16 скульптур на Пейзажній алеї до комунальної власності.

"Я вже говорив раніше про реалізацію програми "Старий Київ", згідно з якою ми зобов’язалися відновлювати та оберігати історичну спадщину – старовинні будівлі, вулиці, споруди. Одночасно з тим, ми підтримуємо сучасних молодих митців і готові сприяти їм в утриманні та збереженні їхніх витворів мистецтва. Так, зокрема, ми візьмемо на баланс скульптури, які були встановлені на Пейзажній алеї останнім часом, та утримуватимемо їх у належному стані", – цитує прес-служба слова О.ПОПОВА.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Київрада ухвалила рішення, ініційоване керівництвом Київської міської державної адміністрації, "Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва майна (дарунку)".

Згідно з прийнятим рішенням, у комунальну власність столиці передані 16 арт-об’єктів, встановлених на Пейзажній алеї.

Арт-об’єкти, загальна вартість яких складає 824,8 тис. грн., закріплено за комунальними підприємствами Шевченківського району, які зобов’язані організувати їхнє належне утримання.

Довідка УНІАН. У 2009 році на Пейзажній алеї в Києві, де Міністерство закордонних справ України отримало земельні ділянки для забудови, активісти облаштували дитячий сквер з різними арт-об`єктами. Основною метою цієї ініціативи було запобігання забудови Пейзажної алеї, однак сквер швидко став одним з найпопулярніших місць відпочинку киян та гостей української столиці. З часом арт-об`єкти з`явилися майже на всьому протязі алеї.

У вересні 2010 року Шевченківський райсуд Києва закрив справу про незаконність рішення Київради виділити МЗС земельну ділянку під будівництво житлових будинків на Пейзажній алеї, після чого лідери 5 фракцій Верховної Ради направили Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ запит, в якому наголосили на необхідності не допустити руйнування скверу та дитячого ландшафтного парку на розі Десятинного провулка і Пейзажної алеї в Києві.