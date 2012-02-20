21 лютого об 14.00 відбудеться засідання Правління Асоціації міст України.

Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, к.514

Реєстрація розпочнеться о 10.30.

Учасники: понад 50 міських голів-членів Правління Асоціації міст України. До участі запрошено народних депутатів, представників Адміністрації Президента України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерства фінансів, інших центральних органів влади, експертів, науковців.

Під час засідання відбудеться урочисте підписання Угоди про співробітництво між Асоціацією міст України та Українським Союзом Промисловців та Підприємців. Угоду підпишуть Президент АМУ, Дніпропетровський міський голова І.Куліченко та Президент УСПП, радник Президента України, народний депутат А.Кінах.

Члени Правління планують схвалити пропозиції до Основних напрямів бюджетної політики на 2013 рік, обговорити питання тарифної політики у сфері житлово-комунальних послуг, затвердити План роботи на 2012 рік.

Акредитація проводиться за електронною поштою L_mishenina@auc.org.ua або за телефоном (044) 486-28-12, 097-871-55-33, контактна особа – Мішеніна Леся. У заявці необхідно зазначити назву ЗМІ, ПІБ, контакти.

Закінчення акредитації: 20 лютого 2012 року о 17:00.