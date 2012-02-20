Завтра у столиці синоптики обіцяють потепління

До 0-2 морозу вдень

Київ. 20 лютого. УНІАН. Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують у столиці зменшення морозів. Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра у Києві очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 0-2° морозу.



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