Київ на конкурсі "Вчитель року" представлятиме Ірина Романова

Київ, 20 лютого. УНІАН. Київ на Всеукраїнському конкурсі "Вчитель року" представлятиме біолог Київської гімназії східних мов №1 Ірина РОМАНОВА.

Як повідомили УНІАН в Святошинській райдержадміністрації, І.РОМАНОВА визнана вчителем року на міському етапі цього конкурсу.

І.РОМАНОВА працює в гімназії 14 років. "Ірина дуже приязна і комунікабельна, вона завжди прийде на допомогу, діти тягнуться до неї. Про рівень її фахової підготовки говорить хоча б той факт, що вона викладає в усіх класах, починаючи з п’ятого – природознавство, ботаніку, біологію тварини, біологію людини, загальну біологію. Це дуже непросто, враховуючи, що біологія, як наука про життя, є однією з ключових сучасних дисциплін, яка потребує ґрунтовних знань з фізики, хімії, географії", - сказала заступник директора гімназії Олена ВЕРБИЦЬКА.

За її словами, І.РОМАНОВА володіє всіма методами викладання, вільно використовує інтерактивну дошку, сама може робити презентації, що, зокрема, показала на районному етапі "Вчителя року".

"Нас дуже тішить, що значна частина випускників гімназії реалізовують набуті знання з біології, одержуючи призові місця на учнівських олімпіадах та конкурсах, у тому числі, міжнародних, навчаючись у вузах за спеціальностями біологія, медицина, психологія. І звичайно, ми пишаємося тим, що вчителька "східномовного" закладу випередила конкурентів зі спеціалізованих шкіл, де профільним предметом є біологія, ставши, до того ж, першим "Вчителем року" міського рівня в історії гімназії. Зараз Ірина Юріївна інтенсивно готується до участі в останньому, Всеукраїнському, етапі конкурсу, і має всі підстави до перемоги у ньому", - резюмувала заступник директора гімназії.