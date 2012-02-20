У Києві шукають додаткових надходжень до бюджету

Київ, 20 лютого. УНІАН. Бюджет Києва отримає додатково 443 млн. грн. завдяки переукладанню договорів на оренду землі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА.

«У Києві досі є ділянки, де землекористувачі сплачують лише 1% від оціночної вартості землі, хоча за Податковим кодексом ця ставка становить від 3 до 12% залежно від призначення. Ми переукладемо договори, в першу чергу ті, за якими закінчується термін дії. Крім того, надходження до бюджету ми збільшимо за рахунок застосування підвищених коефіцієнтів на земельні ділянки, розташовані на територіях, які мають історико-культурне значення", – сказав Р.КРАМАРЕНКО.

Крім того, за його словами, міська влада також планує отримати 90 млн. грн. від сплати пайового внеску власниками малих архітектурних форм, ще 4,6 млн. грн. надійде до бюджету в результаті збільшення власних надходжень від бюджетних установ.

"Голова КМДА Олександр ПОПОВ поставив перед нами чітке завдання – віднайти шляхи для додаткових надходжень у бюджет, переглянути всі старі угоди та оптимально використати ресурси міста. Ми працюємо на підвищення ефективності міського господарства. Створюємо комфортні умови для столичних приватних підприємств, які сплачують податки до міського бюджету. Активізуємо антикорупційну діяльність, аби не допустити фінансових зловживань у власних структурах. Ці заходи дають результати – бюджет столиці збільшується. А отже, збільшуються і можливості міста посилити соціальний захист населення, що є нашою основною метою", – підкреслив Р.КРАМАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до змін, внесених до бюджету столиці на останній сесії Київради, місто планує додатково залучені кошти спрямувати на міську програму "Турбота. Назустріч людям". За нею щомісяця соціально незахищені кияни будуть отримувати матеріальну допомогу від міської влади. Наприклад, непрацюючі пенсіонери, доходи яких не перевищують 1,2 тис. грн. Загалом же під фінансовою опікою влади буде 17 категорій киян – це 370 тис. осіб.