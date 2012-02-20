У Києві вітатимуть ветеранів з Днем захисника Вітчизни

За участю керівництва міста з нагоди відзначення Дня захисника Вітчизни у столиці відбудуться урочисті заходи.

22 лютого 2012 року об 11.00 годині у Київському міському шпиталі інвалідів Великої Вітчизняної війни відбудеться привітання ветеранів, які знаходяться на лікуванні. Програмою заходу передбачена концертна програма, а також вручення подарунків.