В інституті музики ім. Глієра ліквідовано пожежу

Київ. 20 лютого. УНІАН. Підрозділи МНС ліквідували пожежу в Київському інституті музики імені Р.М.Глієра.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у столиці, сьогодні о 8.52 до оперативно-координаційного центру управління надійшов виклик про пожежу на вул.Л.Толстого,31. На місце події оперативно прибула пожежно-рятувальна служба.

Як з’ясувалося, загорання сталося у Київському інституті музики ім.Р.М.Глієра. Було оголошено підвищений ранг пожежі. З будівлі евакуйовали 15 осіб.

За попередньою версією, пожежа виникла через коротке замкнення у кухонній плиті.

Вогонь загасили о 9.09.

Жертв та постраждалих немає. Збитки з’ясовуються.