Попов привітав Кличка з перемогою

Київ, 20 лютого. УНІАН. Голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ привітав київського боксера Віталія КЛИЧКА з перемогою над британцем Дереком ЧІСОРОЮ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської адміністрації.

"Я із цікавістю стежу за боксерськими досягненнями Віталія КЛИЧКА, і щиро захоплююсь його спортивним талантом. Столиця, як і вся Україна, пишається такими видатними спортсменами, як Віталій, адже кожна спортивна перемога примножує славу та міжнародний імідж і Києва, і країни. Я щиро вітаю Віталія з перемогою і бажаю ще не раз порадувати українців своїми досягненнями на боксерській арені", – наголосив О. ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, Віталій КЛИЧКО 19 лютого в Мюнхені в бою з 28-річним британцем Дереком ЧІСОРОЮ захистив титул чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі.

Бій тривав усі 12 раундів, у кожному з яких зберігалася помітна перевага В.КЛИЧКО.

У підсумку перемога за очками у всіх арбітрів: 118:108, 118:110, 119:111.

В.КЛИЧКО в восьмий раз захистив титул, яким володіє з 2008 року, з того моменту, як він повернувся на ринг після 4-річної перерви. Всього на рахунку українця тепер 44 перемоги і дві поразки.

Д.ЧІСОРА, який вперше отримав шанс поборотися за титул чемпіона світу, зазнав третьої поразки при 15 перемогах.

Нагадаємо, перед боєм, 18 лютого, на процедурі зважування британець спровокував скандал. Він несподівано вдарив В.КЛИЧКО по обличчю відкритою долонею. Українець не відповів суперникові, а Д.ЧІСОРА після нападу відразу ж зник і на наступній церемонії -вибору боксерських перчаток - не був присутній.

В.КЛИЧКО в Twitter також не обійшов і конфлікт двох британців на прес-конференції після бою. "Цікавим стало те, що після бою Кличко-Чісора на прес-конференції ХЕЙ побився з ЧІСОРОЮ через відмову співробітництва братів (КЛИЧКО) з британцями", - написав Віталій.