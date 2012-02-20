Мешканці мікрорайону Виноградар просять владу облаштувати дитячі спортмайданчики

12:18, 20 лютого 2012
Київ
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Наступний особистий виїзний прийом громадян голова Подільської райдержадміністрації проведе 23 лютого

Київ, 20 лютого. УНІАН. Мешканці мікрорайону Виноградар звернулися до голови Подільської районної держадміністрації Петра МАТВІЄНКА з проханням облаштувати в районі дитячі спортивні майданчики та покращити житлові умови проживання.

Як повідомили УНІАН в Подільській райдержадміністрації, П.МАТВІЄНКО за результатами особистого прийому надав низку доручень, згідно з якими профільні структурні підрозділи мають надати пропозиції та дієву допомогу для вирішення порушених громадянами питань.

Наступний особистий виїзний прийом громадян голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації проведе 23 лютого.

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