Мешканці мікрорайону Виноградар просять владу облаштувати дитячі спортмайданчики

Київ, 20 лютого. УНІАН. Мешканці мікрорайону Виноградар звернулися до голови Подільської районної держадміністрації Петра МАТВІЄНКА з проханням облаштувати в районі дитячі спортивні майданчики та покращити житлові умови проживання.

Як повідомили УНІАН в Подільській райдержадміністрації, П.МАТВІЄНКО за результатами особистого прийому надав низку доручень, згідно з якими профільні структурні підрозділи мають надати пропозиції та дієву допомогу для вирішення порушених громадянами питань.

Наступний особистий виїзний прийом громадян голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації проведе 23 лютого.