У зоопарку лев напав на людину(оновлено)

Київ. 20 лютого. УНІАН. У Київському зоопарку лев напав на відвідувача, який намагався його погодувати.

Про це УНІАН повідомив начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у м. Києві Ігор МИХАЛКО.

За його словами, інцидент стався близько 11.00.

Водночас прес-секретар зоопарку Анжеліка КОМАРОВА уточнила, що у столичному зоопарку тигр напав на працівника закладу і травмував його.

За її словами, надзвичайна подія сталася сьогодні між 10.00 та 11.00. Постраждалого одразу після нападу госпіталізувала до лікарні швидка допомога.

А.КОМАРОВА висловила сподівання, що з працівником буде все добре, оскільки “він був на ногах”, поки приїхали медики.

У даний час на місці події працює слідчо-оперативна група міліції.

За словами А.КОМАРОВОЇ, свої коментарі щодо випадку адміністрація зоопарку надасть після висновків слідчо-оперативної групи.

Сьогодні у зоопарку вихідний день, він закритий для відвідувачів.

Як повідомляв УНІАН, раніше у столичній міліції повідомили, що у Київському зоопарку лев напав на відвідувача, який намагався його погодувати.