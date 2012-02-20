У Києві зник бізнесмен

Київ. 20 лютого. УНІАН. Київська міліція порушила кримінальну справу за фактом зникнення в столиці керівника компанії «Укрнафтогазвидобування» Олега СЕМИНСЬКОГО.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Києві.

Як зазначили в главку, кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Водночас в ЦГЗ пояснили, що кримінальна справа може бути перекваліфікована в залежності від результатів оперативно-розшукових заходів щодо встановлення місця перебування зниклої особи.

Також в міліції нагадали, що 4 лютого до правоохоронних органів звернулася дружина О.СЕМИНСЬКОГО, яка повідомила, що її чоловік 3 лютого пішов на роботу та не повернувся, мобільний телефон, який він мав при собі, не відповідає.

«Розслідуванням із встановлення місця перебування зниклого займається Головне слідче управління київської міліції», - наголосили в ЦГЗ.