Демонтують частину торговельних споруд біля ринку “Юність”

Київ. 20 лютого. УНІАН. Криті торговельні споруди ТОВ “Лівадія Груп” біля столичного ринку “Юності”, що розташовані на розподільчій смузі на перетині вулиць Шолом Алейхема та Братиславської, демонтують.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Деснянської районної державної адміністрації в Києві, відповідне рішення прийнято на виконання припису прокуратури Києва та вимог КП “Водоканал”, оскільки тимчасові торговельні споруди розташовані на водоводі 1200 мм та взагалі не мають дозвільної документації на розміщення.

Крім того, розташування споруд на розподільчій смузі створює обмеження руху та паркування автотранспорту, відсутня можливість вільного пересування пішоходів.

За результатами проведеного аналізу аварійності, на зазначеному перехресті у 2010-2011 роках сталося 52 дорожньо-транспортні пригоди, у яких постраждали троє осіб. До того ж, тимчасові споруди ТОВ “Лівадія Груп” розміщені за межами червоних ліній з порушенням правил пожежної безпеки та санітарних норм, що, безумовно, може призвести до виникнення аварійних або надзвичайних ситуацій, підкреслюється в повідомленні.

Враховуючи порушенням вимог чинного законодавства щодо розміщення тимчасових споруд та велику кількість звернень мешканців щодо незручностей, пов’язаних з функціонуванням ринку ТОВ “Лівадія Груп”, Головним управлінням контролю за благоустроєм Києва планується проведення демонтажу тимчасових споруд ТОВ “Лівадія Груп”.

2 лютого на засіданні президії Комісії з питань впорядкування розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм) на території м. Києва, яке пройшло під головуванням першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра МАЗУРЧАКА, було розглянуто припис прокуратури Деснянського району щодо демонтажу тимчасових споруд ТОВ “Лівадія Груп” на перетині вул. Шолом Алейхема та Братиславської і прийнято колегіальне рішення щодо надання доручення Головному управлінню контролю за благоустроєм міста Києва демонтувати встановлені з порушенням тимчасові споруди ТОВ “Лівадія Груп”.

Відповідно до вимог чинного законодавства, керівництво ТОВ “Лівадія Груп” завчасно було попереджено про проведення демонтажних робіт та необхідність вивезення товарів.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого ПАТ “Київводоканал” заявив, що найближчим часом розпочне акцію боротьби проти встановлених на мережах товариства малих архітектурних форм. Водоканал обіцяє розмістити на своєму сайті списки МАФів з їхніми адресами, що несуть загрозу безперебійній роботі об’єктів водоканалу та стабільному наданню послуг споживачам.

У «Київводоканалі» відзначають, що вже неодноразово порушували проблему розміщення МАФів в охоронній зоні мереж, однак навіть загрозливі наслідки не зупиняють господарів тимчасових споруд і на місці знесених МАФів з’являються нові.