11 службовців в Голосіївському районі притягнуто до адмінвідповідальності

10:43, 20 лютого 2012
Київ
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Контроль за благоустроєм району за тиждень вручив 22 приписи за неналежне утримання територій

За період роботи з 11 по 17 лютого 2012 р. Шляхово-експлуатаційними управліннями, які обслуговують територію Голосіївського району щоденно забезпечувалось прибирання 246, 57 км доріг та між квартальних проїздів, 74,27 км тротуарів (роботи проводились у дві зміни). КП по утриманню зелених насаджень Голосіївського району здійснює догляд за 5,8 га доріжок в парках і скверах, комунальні підприємства, що обслуговують житловий фонд є відповідальними за понад 1,2 млн. кв.м прибудинкових територій.

Як інформує прес-служба Голосівської РДА, в дні несприятливих погодних умов залучалась максимальна кількість техніки – до 122 одиниць та до 726 осіб для розчищення територій. Протягом цього часу було вивезено 3 тис. 338 т. снігу та використано більше 1 тис. т. посипальних матеріалів.

Також очищено 847 дахів від бурульок, 217 будинків огороджено з метою уникнення травмування громадян.

Водночас, повідомляють в прес-службі, за неналежне утримання балансових територій в період ускладнення погодних умов спеціалістами відділу контролю за благоустроєм вручено 22 приписи на усунення виявлених недоліків та притягнено до адміністративної відповідальності 11 осіб.

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