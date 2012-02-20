Всеукраїнське офіцерське зібрання до Дня захисника Вітчизни

21 лютого о 18.00 відбудеться спільне Всеукраїнське офіцерське зібрання у складі військово-ветеранських та інших громадських організацій на честь святкування Дня захисника Вітчизни.

Організатори та учасники заходу обговорять стан справ у державі, Збройних Силах України. Офіцери звернуться до Президента України Віктора Януковича, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України щодо прийняття невідкладних заходів з покращення стану ЗС України.

Зібрання на честь Дня захисника Вітчизни має стати поштовхом для того, аби привернути увагу державних органів влади до проблем національної безпеки України, посилення народовладдя, верховенства права та обстоювання національних інтересів держави.

Зібрання відбудеться у приміщенні інституту філософії (вул. Трьохсвятительська, 4). Організатор зібрання – Громадська організація «Команда «За своїх!».

Учасники заходу – делегати від громадських організацій із 14 регіонів України.

Вхід за акредитацією.