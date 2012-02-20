На спеціальні марки до Євро-2012 потрапила головна спортарена Києва

Київ. 20 лютого. УНІАН. Укрпошта 20 лютого 2012 року за проектом «Власна марка» вводить в обіг поштові марки із зображенням головних спортивних арен Києва, Донецька, Львова і Харкова.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури.

Зокрема, це персоніфіковані марки № 1183 «Україна - футбольна країна. м. Київ. НСК «Олімпійський», № 1184 «Україна - футбольна країна. м. Харків. ОСК «Металіст», № 1185 «Україна - футбольна країна. Донецьк. «Донбас Арена», № 1186 «Україна - футбольна країна. м. Львів. «Арена Львів». Ці марки мають купон, призначений для друку сюжетів на замовлення громадян або організацій.

Буквене позначення цін марок «V» відповідає тарифу пересилки непріоритетного простого листа вагою до 20 г у межах України.

Кожен маркований аркуш захищений - має мікрошрифт: «Е. Якимова». В аркуші по 14 марок і по стільки ж купонів друку зображення. Тираж кожної марки - 99 тис. 988 екземплярів.

Крім того, до проведення в Україні матчів фіналу Чемпіонату Європи-2012 Укрпошта виготовила спеціальні поштові набори - конверти із зображенням стадіонів міст-господарів фінальних змагань з вкладеними аркушами паперу для листів. Їх можна придбати у відділеннях поштового зв`язку України.