Кличко захистив титул чемпіона світу

Київ. 20 лютого. УНІАН. Віталій КЛИЧКО 19 лютого в Мюнхені в бою з 28-річним британцем Дереком ЧІСОРОЮ захистив титул чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі.

Бій тривав усі 12 раундів, у кожному з яких зберігалася помітна перевага В.КЛИЧКО.

У підсумку перемога за очками у всіх арбітрів: 118:108, 118:110, 119:111.

В.КЛИЧКО в восьмий раз захистив титул, яким володіє з 2008 року, з того моменту, як він повернувся на ринг після 4-річної перерви. Всього на рахунку українця тепер 44 перемоги і дві поразки.

Д.ЧІСОРА, який вперше отримав шанс поборотися за титул чемпіона світу, зазнав третьої поразки при 15 перемогах.

Разом з тим ТСН повідомила, що після бою з британським важковаговиком Д.ЧІСОРОЙ брати КЛИЧКО заявили, що надалібудуть шукати собі суперників де завгодно, але не у Великобританії.

Так, про це на своїй сторінці в Twitter написав Віталій КЛИЧКО. "На відміну від інших суперників, від ЧІСОРИвиходила реальна небезпека, і він не програв бій ще до виходу на ринг. Він створив конкуренцію", - зазначив В. КЛИЧКО. Але, за словами старшого з братів КЛИЧКО, тепер вони з братом будуть шукати боксерів з інших країн для подальших боїв, так як британці - "хами і занадто слабкі для них".

Нагадаємо, перед боєм, 18 лютого, на процедурі зважування британець спровокував скандал. Він несподівано вдарив В.КЛИЧКО по обличчю відкритою долонею. Українець не відповів суперникові, а Д.ЧІСОРА після нападу відразу ж зник і на наступній церемонії -вибору боксерських перчаток -не був присутній.

В.КЛИЧКО в Twitter також не обійшов і конфлікт двох британців на прес-конференції після бою. "Цікавим стало те, що після бою Кличко-Чісора на прес-конференції ХЕЙ побився з ЧІСОРОЮ через відмову співробітництва братів (КЛИЧКО) з британцями", - написав Віталій.