Попов затвердив проект реконструкції Андріївського узвозу

Київ, 17 лютого. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ своїм розпорядженням № 49 від 15 лютого затвердив проект "Реконструкція та ремонт забудови, благоустрій території, реконструкція інженерних мереж по Андріївському узвозу у Подільському районі Києва".

Текст відповідного розпорядження розміщений на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації.

Згідно з розпорядженням, загальна кошторисна вартість ремонтно-реставраційних робіт становить 37,240 млн. грн., у тому числі будівельно-монтажних робіт - 24,697 млн. грн та інших витрат - 12,542 млн. грн.

Ремонтно-реставраційні роботи триватимуть 5 місяців.

У розпорядженні уточнюється, що ремонтно-реставраційним роботам підлягають 9 житлових та 17 нежитлових будинків.