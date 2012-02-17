У столиці з'явилася ще одна релігійна громада

Київ, 17 лютого. УНІАН. Християнська церква повного Євангелія "Життя для Бога" створило Дарницьку районну релігійну громаду у Києві.

Як повідомляється на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації, голова КМДА Олександр ПОПОВ 15 лютого підписав розпорядження про реєстрацію статуту цієї релігійної громади.

У розпорядженні пояснюється, що таке рішення ухвалено відповідно до ст. 14 Закону України"Про свободу совісті та релігійні організації" за результатом розгляду відповідної заяви громадян та протоколу загальних зборів засновників релігійної громади "Християнська церква повного Євангелія "Життя для Бога".