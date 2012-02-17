СБУ затримала посадовця відділення ФДМУ в Києві

Київ. 17 лютого. УНІАН. Співробітники СБУ викрили факт вимагання та одержання хабара начальником відділу контрольно-ревізійної роботи Регіонального відділення Фонду державного майна України у м. Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Встановлено, що в ході перевірки одного з державних підприємств спеціалісти РВ ФДМУ в Києві виявили факти передачі приміщень підприємства в суборенду комерційним структурам без проведення обов’язкової оцінки та погодження з ФДМ України, в результаті чого держбюджет недоотримав понад 200 тис. грн.

Посадовець РВ ФДМ України у Києві особисто запропонував заступнику директора цього держпідприємства сплатити йому 28 тис. грн. за невідображення в акті перевірки виявлених порушень та ненарахування передбачених законом штрафних санкцій.

14 лютого хабарника було затримано в його робочому кабінеті одразу після одержання цієї суми, повідомили в СБУ.

За матеріалами СБУ прокуратурою Києва стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.