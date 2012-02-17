Охматдит отримав від "політичних" благодійників 3,6 млн. грн.

Київ. 17 лютого. УНІАН. Фракція "БЮТ-Батьківщина" передала Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» 3,6 млн. грн., які, як стверджують у фракції, нібито отримав народний депутат України Роман ЗАБЗАЛЮК від лідера групи «Реформи заради майбутнього» Ігоря РИБАКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, гроші були розміщені в трьох коробках від паперу для ксероксу, в одній з коробок були пачки, в яких були 200-гривневі купюри, у двох інших – купюри номіналом 100 грн.

Лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН підкреслив, що «фракція "БЮТ-Батьківщина" провела спеціальну акцію з викриття у Верховній Раді корупційних схем, «завдяки яким у парламенті була створена більшість».

За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, фракція одноголосно вирішила передати кошти, отримані під час цієї спецакції, на лікування онкохворих дітей.

Член Опікунської ради Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку Олена МАЦІБОХ підкреслила, що на ці кошти буде придбано 38 позицій медикаментів, яких бракує в центрі. Вона зазначила, що в центрі лікується «кілька сотень дітей з лейкеміями, злоякісними лімфомами та тяжкими аутоімунними хворобами крові». За словами О.МАЦІБОХ, держава виділяє центру недостатньо коштів, зокрема, на медикаменти передбачено менше ніж 50% коштів, які необхідні для лікування дітей.

Журналістам надали прес-реліз, у якому перелічено медпрепарати, що будуть закуплені за кошти, передані центру фракцією «БЮТ-Батьківщина». О.МАЦІБОХ наголосила, що вже оголошено тендер на закупівлю цих медичних препаратів, і висловила сподівання, що максимум через тиждень ці медикаменти будуть закуплені.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2011 року Р.ЗАБЗАЛЮК вийшов зі складу фракції "БЮТ-Батьківщина", а 10 січня увійшов до складу депутатської групи "Реформи заради майбутнього".

8 лютого на прес-конференції в УНІАН Р.ЗАБЗАЛЮК заявив, що його вихід з фракції "БЮТ-Батьківщина" був підпорядкований головній меті - провести розслідування планів провладної більшості щодо підкупу депутатів.

При цьому народний депутат повідомив, що за перехід до депутатської групи "Реформи заради майбутнього" отримав 450 тисяч доларів, але після оголошення цієї схеми не збирається їх повертати.

Згодом після прес-конференції у Верховній Раді було офіційно оголошено про входження Р.ЗАБЗАЛЮКА до складу фракції «БЮТ-Батьківщина».

Лідер групи "Реформи заради майбутнього" Ігор РИБАКОВ заявив, що група виділяла Р.ЗАБЗАЛЮКУ гроші на лікування.