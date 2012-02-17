- "Київзеленбуд" готує місто до Євро-2012. До кінця травня працівники висадять щонайменше 15 мільйонів квітів. На яку реакцію від вболівальників чекаєте?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ:

- Ми робимо це не тільки до Євро-2012. Ідея повернути Києву звання міста квітів — абсолютно реальна ціль, якої можна досягти, доклавши певних зусиль. Мені дуже приємно, що вже буде висаджено 15 мільйонів квітів. Цього тижня я проводив нараду, і мені доповідали про цифру в 12 мільйонів квітів. Я сказав, що потрібно взяти планку вище, і вже з’явилася цифра 15. Приємно. Думаю, що ми висадимо ще більше, тому що квіти — це те, що прикрасить наше місто та здивує багатьох. Це ми робимо не для туристів, а в першу чергу для киян, які б з гордістю говорили, що вони дійсно живуть у Києві — місті квітів