Податкова інспекція Оболонського району цими днями подовжила свою роботу

Київ, 17 лютого. УНІАН. Державна податкова інспекція у Оболонському районі Києва цими днями подовжила свою роботу з метою створення належних умов для платників податків при поданні ними податкової звітності.

Про це УНІАН повідомили в Оболонській райдержадміністрації.

Звітність буде прийматись 17 та 20 лютого з 8.30 до 20.00 без перерви на обід, а також 18 лютого - з 9.00 до 16.00 без перерви на обід.