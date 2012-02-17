Вартість котеджів економ-класу під Києвом знизилася

Київ. 17 лютого. УНІАН. Середня вартість котеджів економ-класу в Київській області в 2011 році знизилася на 13% - до 890 дол./кв.м.

Про це йдеться в огляді ринку елітної заміської житлової нерухомості Київської області консалтингової компанії Knight Frank, переданому УНІАН.

За даними компанії, в елітному сегменті вартість котеджів минулого року знизилася на 4,4% - до 2395 дол./кв.м, у бізнес-класі — знизилася на 4,8% - до 1360 дол./кв.м. Відповідно, до кінця 2011 року середня вартість заміського житла на первинному ринку Київської області становила 1 550 дол./кв.м.

У компанії відзначили, що минулого року в Київській області велося будівництво 49 котеджних селищ. Близько 50% проектів, про будівництво яких було заявлено до початку фінансової кризи, як і раніше, залишаються у стадії розробки або затвердження проектної документації, оскільки у девелоперів відсутні фінансові ресурси.

У 2011 році обсяг нової пропозиції котеджів знизився на 60% порівняно з 2010 роком. Частка об`єктів економ-класу в загальній структурі пропозиції становила 89%, бізнес-класу — 11%.

За відомостями Knight Frank, минулого року на ринку заміської нерухомості почався розвиток тільки трьох котеджних селищ – «Белгравія», «Ісаково» і «Сім Ключів», загальним обсягом у 269 домоволодінь.

Всього у 2009-2011 роках ринок поповнився 21 проектом котеджних селищ загальним обсягом в 1 тис. 525 домоволодінь, що значно поступається докризовим показникам. В основному проекти зосереджені в 20-кілометровій зоні навколо столиці в Обухівському, Житомирському і Одеському напрямах.

У компанії відзначили, що основний попит на заміську нерухомість було сконцентровано в сегменті готового домоволодіння.

Ринкова пропозиція «ділянка без підряду» знаходить свого покупця тільки у проектах, де є побудовані котеджі або котеджі, які будуються.

«Якщо говорити про динаміку цін, то ми чекаємо встановлення цінової стабільності в 2012 р. Незначні коливання середніх цін можливі в період сезонного підвищення попиту, а також через стимулювання девелоперами попиту шляхом надання знижок», - вважають в компанії.