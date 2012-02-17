- В Оболонському районі є проблема з рухом тролейбуса № 44 і автобусного маршруту № 78. Чи можна покращити ситуацію?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ:

- Так. Напередодні Восьмого березня ми запустимо на столичні маршрути сто одиниць нових автобусів і тролейбусів. Безумовно, це зменшить інтервали руху цих видів транспорту. Що стосується названих вами маршрутів, я їх відзначив, і ми обов’язково відпрацюємо це питання. Адже можна, не чекаючи нового транспорту, вирішити питання, що хвилює киян.