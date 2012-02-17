Юні вболівальники футболу поспілкувалися з футболістами київського "Динамо"

Київ, 17 лютого. УНІАН. У Деснянській райдержадміністрації відбулася зустріч учнів шкіл та вихованців футбольних клубів району з футболістами київського "Динамо" – легендарним гравцем, заслуженим майстром спорту, 9-ти кратним чемпіоном України, колишнім блискучим нападаючим, а нині асистентом головного тренера команди Сергієм РЕБРОВИМ та воротарем Максимом КОВАЛЕМ, якого за рейтингом іспанського спортивного журналу названо одним зі ста найперспективніших гравців світу.

Як повідомили УНІАН в Деснянській райдержадміністрації, зустріч була присвячена святкуванню 85-річчя київської команди "Динамо".



На дві години актова зала Деснянської райдержадміністрації, у якій проходила зустріч "Я люблю тебе, "Динамо"!", перетворилася на "міні-стадіон" і ледве вмістила усіх бажаючих зустрітися з прославленими спортсменами. Присутні мали змогу поспілкуватися з футболістами та задати різні запитання. Хлопчиків цікавило усе – як відомі спортсмени стали футболістами, коли забили свій перший гол, як ставляться до гри іноземців у команді київського "Динамо", які прогнози роблять на ігри та участь киян у світовому чемпіонаті "Євро – 2012", і навіть – чи є кохана дівчина і чи не заважає це грі у футбол.

І Сергій РЕБРОВ, і Максим КОВАЛЬ з задоволенням відповідали на запитання учасників зустрічі та роздавали автографи, залишаючи їх на випусках журналу "Динамо", книгах про історію прославленої команди та футбольних м’ячах. Юні ж вболівальники залишили свої побажання на прапорі футбольного клубу "Динамо" (Київ), який подарували футболістам. Також на згадку про зустріч футболісти отримали панно з видами Деснянського району, на якому було виведено слоган команди – "Разом до перемоги!".

Авторів найкращих запитань було нагороджено футбольними м’ячами та квитками на футбольний матч між командами "Динамо" та "Арсенал", яка пройде на Олімпійському стадіоні 4 березня 2012 року. Окрім цього, за словами віце-президента Федерації футболу Києва, заслуженого працівника фізичної культури та спорту, першого заступника голови Деснянської райдержадміністрації Вадима КОСТЮЧЕНКА, найближчим часом ще 1 тисяча дітей та підлітків Деснянського району безкоштовно відвідає цей історичний матч, тож юні вболівальники матимуть можливість особисто "випробувати" новий стадіон НСК "Олімпійський".

Результатом зустрічі стало створення у Деснянському районі осередку Фан-клубу Футбольного клубу "Динамо" (Київ) у всіх навчальних закладах району.