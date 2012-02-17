У Києві буде розширено мережу бюветних комплексів

Київ, 17 лютого. УНІАН. Київська влада планує цього року розширити мережу бюветних комплексів у місті.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на голову КМДА Олександра ПОПОВА.

"Всі ми розуміємо, ніщо інше так не впливає на життя та здоров’я людини, як вода. І тому вкрай важливо, щоб кияни пили генетично та екологічно чисту воду, і щоб вона була доступною для всіх, тобто безкоштовною. У Києва така унікальна можливість є. У нас уже існує мережа бюветних комплексів. Однак більше третини з них чекають на капітальні ремонти чи реконструкцію. І вже в поточному році ми виконаємо ці роботи. Мова йде не лише про відновлення всіх бюветів міста, важливо зробити чисту воду доступною для киян. Тому ми плануємо суттєво розширити цю мережу, де це дозволяє геологія і є можливість доступу до артезіанських вод", - сказав О.ПОПОВ під час відвідування Інституту колоїдної хімії та хімії води.

За його словами, уже цього року кияни зможуть отримувати екологічно та генетично чисту воду зі 150-ти бюветних комплексів міста.

Голова КМДА нагадав, що у Києві розроблена комплексна програма "Питна вода на 2011-2020 роки", одним із напрямків якої є реконструкція діючих та будівництво нових бюветних комплексів у Києві.

За його словами, модернізації або додаткового очищення потребують приблизно 35% артезіанських свердловин міста.

О.ПОПОВ відзначив внесок Інституту колоїдної хімії та хімії води у розробку та створення мережі бюветів у столиці.

Як повідомляв УНІАН, у період з 1996 до 2005 року співпраця міської влади з науково-дослідним Інститутом хімії води дозволила вирішити цілу низку екологічних проблем у місті. Зокрема, співробітники інституту розробили та впровадили унікальні методики очищення води, які і зараз використовуються у багатьох дитсадках та школах Києва. Крім того, саме цей інститут став автором проекту будівництва бюветних комплексів у столиці.