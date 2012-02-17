У парку ім. М. Рильського 25 та 26 лютого святкуватимуть "Голосіївську Масляну"

Київ, 17 лютого. УНІАН. В парку культури та відпочинку ім. М. Рильського 25 та 26 лютого відбудуться народні масові гуляння "Голосіївська Масляна".

Про це УНІАН повідомили в Голосіївській районній державній адміністрації.

У програмі святкового дійства: розважальна програма для дітей та молоді за участю аніматорів, святкові вітання, конкурси, ігри, забави, атракціони та прогулянки на поні, святкова концертна програма за участю професійних колективів та аматорів мистецтв, а також хороший настрій та незабутні враження. І, звичайно, смачні млинці.