- Нову амбулаторію сімейної медицини нещодавно відкрили по вулиці Дніпроводській. Медзаклад з окремим житлом для медиків — це своєрідне заохочення лікарів?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ:

- Всі сімейні лікарі, які сьогодні потребують житла, його обов’язково отримають з прив’язкою до ділянки, де працюють. Я не можу сказати, що ми вирішимо це питання за один рік. Але ми обов’язково будемо це робити. Тому що лікар, який знаходиться поруч цілодобово,— це спеціаліст, якому довіряють мешканці міста, він точно знає, які проблеми в тій чи іншій сім’ї. До того ж з першого квітня ми починаємо експеримент — переходимо до формули фінансування зарплати лікарю, що буде залежати від якості стану здоров’я пацієнтів на ділянці, де він працює. Ми можемо збільшити зарплатню сімейному лікарю за умови, якщо його робота дасть позитивні результати.