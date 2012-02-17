Скульптури на Пейзажній алеї перейшли у муніципальну власність

Київ, 17 лютого. УНІАН. Депутати Київради підтримали проект рішення, ініційований керівництвом Київської міської державної адміністрації, "Про безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва майна (дарунку)".

Про це повідомляється на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації.

Згідно з прийнятим рішенням у комунальну власність столиці передані 16 арт-об’єктів, встановлених на Пейзажній алеї.

Дизайнерські лави та скульптури, які дуже швидко стали візитівкою сучасної столиці та одним з улюблених місць відпочинку киян і гостей міста, були створені українськими художниками за кошти київських меценатів. ТОВ "Тиждень моди", що опікувалося цими мистецькими об’єктами, подарувало їх місту.

"Ми дуже раді, що в Києві відроджуються традиції меценатства. Наприкінці 2011 року два підприємці подарували місту будівлю для розміщення Музею історії Києва, а зараз ми приймаємо у подарунок цілий парк сучасних скульптур. Бажання успішних людей прикрасити своє улюблене місто робить їм честь", - сказав заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ, коментуючи рішення Київради.

Арт-об’єкти, загальна вартість яких становить 824,8 тис. грн., закріплено за комунальними підприємствами Шевченківського району, які зобов’язані організувати їхнє належне утримання.