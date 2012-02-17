У столиці створять електронний реєстр вільних місць у дитсадках

Київ, 17 лютого. Київська влада планує залучити інвесторів для створення електронного реєстру вільних місць у дитячих садках.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідний інвестиційний проект запропоновано фахівцями Головного управління освіти та науки КМДА.

Фахівці управління пропонують реалізувати низку інвестиційних проектів у освітянській галузі, у тому числі з використання відновлювальних джерел енергії для теплозабезпечення навчальних закладів, зі створення системи безпеки та інформатизації "Smiles. Шкільна карта", а також зі створення лабораторії альтернативної енергетики та енергозбререження.

Планується також залучити кошти інвесторів для зведення прибудови до ліцею №145, відкриття альтернативного дошкільного навчального закладу, створення відео- і аудіопідкастів уроків досвідчених учителів, створення міського ресурсного центру.

У КМДА повідомили, що на сьогоднішній день розпочато впровадження інвестиційного проекту "Сприяння розвитку соціальної інфраструктури", зокрема, мікропроекти з покращення спортивної інфраструктури загальноосвітніх навчальних закладів Києва.

Водночас за рахунок бюджетних коштів в Києві також планується реалізувати загальноміські освітянські програми.

Начальник Головного управління освіти та науки Віра ГОРЮНОВА повідомила, що на комп’ютеризацію та інформатизацію шкіл передбачено 6 млн. грн., на програму "Київський підручник" - 2 млн. грн. На придбання сучасних технічних засобів навчання з природоматематичних і технологічних дисциплін у бюджеті закладено 0,3 млн. грн. За кошти міського бюджету придбають і набори для першокласників - на це виділено 0,4 млн. грн., а на організацію оздоровлення учнів буде спрямовано 10,5 млн. грн.