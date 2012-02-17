У Святошинському районі цього року відкриють шкільний спортзал і два басейни

Київ, 17 лютого. УНІАН. Святошинська райдержадміністрація планує до 1 вересня поточного року відкрити реконструйований спортивний зал у спеціалізованій школі №196 та два плавальних басейни в дитячо-спортивному юнацькому клубі "Бригантина".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

У Святошинській райдержадміністрації поінформували, що спеціалізована школа №196 з поглибленим вивченням англійської мови цього року виграла грант, за який боролись багато інших навчальних закладів Києва. Згідно з умовами гранту, школа отримує 1,3 млн. грн. для капітального ремонту спортивного залу. Грант надає один з німецьких банків, який співпрацює з українською асоціацією соціально-інвестиційних пропозицій.

Підготовка до ремонтних робіт розпочнеться вже 1 березня.

Крім того, зараз на території районного дитячо-спортивного юнацького клубу "Бригантина", який має напрям спортивно-патріотичного виховання молоді та спеціалізується на морському п’ятиборстві, будуються два басейни: один – для малечі, другий – для дітей шкільного віку і молоді. Басейни теж планується відкрити до 1 вересня 2012 року. Це буде справжнім подарунком мешканцям масиву Південна Борщагівка, адже на його території немає жодного плавального басейну.