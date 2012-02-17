Середня вартість операції з елітним житлом перевищила 1 млн. дол.

Київ. 17 лютого. УНІАН. Середня вартість операції купівлі-продажу елітного житла в Києві у 2011 р. становила 1,08 млн. дол.

Про це йдеться в огляді ринку елітної житлової нерухомості Києва консалтингової компанії Knight Frank, переданому УНІАН.

Згідно з оглядом, сумарні продажі елітного житла столиці у 2011 році збільшилися проти 2010 року на 1,3%. Найбільш ліквідним продуктом залишаються 3-кімнатні квартири площею до 150 кв.м. Причому більшість елітних квартир купуються для власного проживання.

За даними компанії, у 2011 році середня ціна пропозиції елітного житла збільшилася на 5,4% порівняно з 2010 роком і досягла 7 860 дол./кв.м. При цьому докризового мінімуму так і не досягнуто, а різниця з історичним максимумом становить близько 20%. Найвищі ціни пропозиції зафіксовано в житлових комплексах «Клубний будинок на Десятинній», Diamond Hill і Fresco Sofia, де максимальна ціна квадратного метра становить від 15 тис. дол./кв.м.

У загальній структурі продажів у 2011 році частка елітного житла на первинному ринку зайняла близько 4%, частка житла економ-класу - близько 54%.

За даними компанії, минулого року в елітному сегменті житла Києва відновилося будівництво житлових комплексів PECHERSKY, «Будинок на Пирогова», «Клубний будинок на Мічуріна», а в другому півріччі розпочалося будівництво житлового комплексу на вул. Звіринецька і комплексу «Арт Хол» на вул. Воровського, що збільшило обсяг первинного ринку на 145 квартир. При цьому минулого року залишалося «замороженим» будівництво трьох об`єктів («Аристократ», «Дельфін», друга черга проекту «Воздвиженка») через брак фінансування і відсутність активного попиту.

У грудні 2011 р. на первинному ринку пропонувалося до продажу близько 1 500 квартир в елітних новобудовах сумарною площею близько 250 тис. кв.м. При цьому тільки 9% квартир пропонувалося в 10 комплексах, зданих в експлуатацію.

Переважають у структурі пропозиції в сегменті елітного житла і далі квартири площею понад 250 кв.м. Частка квартир площею до 150 кв. м, які мають підвищений попит у потенційних покупців, не перевищує 30%.

За оцінками Knight Frank, минулого року вартість житла бізнес-класу збільшилася на 12,1% - до 2453 дол./кв.м, економ-класу — знизилася на 2,2% - до 1312 дол./кв.м.

«Ми очікуємо, що тенденція цінової стабілізації, яка сформувалася на ринку елітного житла наприкінці 2011 року, продовжиться і в 2012 році, і значних цінових коливань не буде», - прогнозують у компанії.