- Які зміни відбудуться у популярному туристичному об’єкті — Національному музеї народної архітектури та побуту "Пирогово" напередодні Євро-2012? (Запитання від дописувача з мережі Facebook)

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ:

- Справа в тому, що цей музей не є комунальною власністю, він — державний. Хоча ми підтримуємо з ним тісні контакти. Наприклад, Голосіївський район разом з музеєм організовує свято Масниці. На День міста вже розробляються заходи, які пройдуть на території музея "Пирогово". Ще один важливий момент співробітництва — одна з артезіанських свердловин, яка знаходиться на території музею, може бути передана у комунальну власність міста. Це дозволить провести водопровід до села Пирогово, де не вистачає необхідної кількості питної води. Тому ми активно співпрацюємо, але щодо підготовки до Євро-2012 — я з’ясую це питання. В будь-якому разі, якщо музею необхідна допомога, ми її надамо.