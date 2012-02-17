У Києві зменшилася заборгованість по комунальним платежам

Київ. 17 лютого. УНІАН. У Києві за рік після введення знижки для сумлінних платників борг за комунальні послуги зменшився на 12%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це поінформував директор комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Станіслав КАПЛУНЕНКО.

За його словами, якщо у грудні 2011 року кількість мешканців, у яких немає боргу, склала 76,5%, то у цей же період 2010 року згаданий показник становив лише 64,2%. Тобто упродовж року борг зменшився на 12,3%.

На сьогодні, за його даними, у 723,5 тисячі особових рахунків киян немає заборгованості за спожиті житлово-комунальні послуги.

«Протягом 2011 року у столиці спостерігалася стала тенденція підвищення рівня оплати за житлово-комунальні послуги. Це вкотре підтвердило правильність рішення міської влади щодо ефективності застосування тарифів для сумлінних платників за комунальні послуги, розмір яких залежить від терміну оплати та стану заборгованості», – сказав С.КАПЛУНЕНКО.

За його словами, застосування такого тарифу, ініційоване головою КМДА Олександром ПОПОВИМ, не лише допомагає киянам зекономити кошти при сплаті за комунальні послуги, а й зменшило кількість боржників.

23,5% киян (221,7 тис. особових рахунків) мають заборгованість зі сплати за житлово-комунальні послуги. При цьому кількість особових рахунків з невеликим розміром заборгованості (до 2 тис. грн.) постійно зменшується і на сьогодні становить 162,4 тис. грн.

Кількість особових рахунків у категорії мешканців, заборгованість яких перевищує 10 тис. грн., складає 1,3%.