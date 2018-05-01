У Києві будуватимуть вертольоти

Київська міськадміністрація має намір налагодити в Києві виробництво вертольотів, яке забезпечить потреби різних столичних служб у цьому виді авіатехніки. Про це заявив голова КМДА Олександр Попов під час відвідування державного авіабудівного підприємства "Антонов". У планах київської влади вже до кінця цього року почати реалізацію "вертолітного" проекту і залучити до нього "Мотор Січ". Олександр Попов, щоправда, не став вдаватися в деталі, пообіцявши журналістам надати докладнішу інформацію пізніше. У зв`язку з цим виникає архіважливе питання - хто і на якому майданчику займатиметься виробництвом такої складної техніки?

Історія київського вертольотобудування почалася в кінці 1990-х, коли цим проектом зайнялося конструкторське бюро "Вертикаль". Перший вертоліт під індексом КТ-112 з`явився на початку 2000-х. Отримавши романтичну назву "Ангел", цей вертоліт неодноразово брав участь у всіляких презентаціях і навіть виставлявся на київському авіашоу "Авіасвіт ХХІ" у 2002 році. У самому КБ "Вертикаль" стверджували, що замовлення на розробку першого українського вертольота вони отримали від Міністерства з надзвичайних ситуацій, а інтерес до нього проявляють правоохоронні органи і навіть військові. Однак, за даними самого МНС, воно розробку даної авіатехніки не замовляло, як не робили цього і Міноборони з МВС. Тобто, ентузіасти з КБ "Вертикаль" діють на свій страх і ризик. Варто, правда, віддати їм належне - вертоліт вони все-таки підняли в прямому сенсі цього слова. КТ-112 неодноразово здійснював показові польоти і вів себе в повітрі цілком адекватно. Але ні реальні замовлення, ні інвестори так і не з`явилися. В цілому, вертоліт "Ангел" є зовсім непримітним апаратом. Наприклад, на полтавській фірмі "Аерокоптер" вже більше 10 років виробляють легкі вертольоти АК1-3. Полтавчани чесно визнають, що їх дітище багато в чому копіює закордонні зразки і значна частина його обладнання теж імпортного походження. При цьому АК1-3 цілком успішний комерційний продукт, тоді як "Ангел" залишається суто експериментальним зразком. Враховуючи, що "Ангел" комплектували австрійським двигуном та іншим імпортним обладнанням, заслугою його розробників був самобутній фюзеляж. В принципі, розробляти власний вертоліт вже 15 років тому не було великою необхідністю, оскільки все, що потрібно, легко можна отримати з-за кордону у вигляді кит-наборів.

Ще в 2001 році КБ "Вертикаль" вело переговори зі столичною владою щодо реалізації програми "Київське небо". В її рамках передбачалося виділення містом близько 50 млн. грн. на створення першої партії вертольотів. Якийсь час підтримку проекту надавав тодішній мер. Але незабаром він охолов до нього, та й міськрада так і не проголосувала за надання зі столичної скарбниці необхідних коштів.

Але, незважаючи на всі труднощі, КБ "Вертикаль" продовжило спроби просунути свій твір. 16 березня 2004 року Київрада навіть ухвалила рішення про створення компанії ЗАТ "Київський вертолітний завод". Співзасновником підприємства виступили компанія "Авіаімпекс", що стала партнером КБ "Вертикаль", і місто Київ. Але вертолітний завод в столиці так і не з`явився.

Йшли роки, а "Ангел" залишався експериментальним зразком. Мабуть, тому в КБ "Вертикаль" вирішили провести ребрендинг, перейменувавши "Ангел" в "Кадет". Під цією назвою вертоліт був представлений у 2008 році тодішньому президентові України Віктору Ющенко, якому вертоліт сподобався, і він дав розпорядження Кабміну виділити фінансування, необхідне для початку серійного виробництва "Кадета". Проте єдиним результатом цього розпорядження стала кримінальна справа, порушена в 2010 році Генеральною прокуратурою у зв`язку з незаконною розтратою 27,2 млн. грн., які були виділені КБ "Вертикаль" з держбюджету.

Голова КМДА Олександр Попов, говорячи про виробництво вертольотів у Києві, згадав ВАТ "Мотор-Січ" - провідного в СНД виробника вертолітних двигунів.

"Що стосується налагодження виготовлення вертольотів - така ідея виникла, в тому числі, за участі "Мотор-Січі". Це ідея, яку вже цього року планується частково реалізувати", - повідомив Олександр Попов. Він переконаний у перспективності цього проекту. "Тим більше, що це наше виробництво, наші двигуни та збирання може бути у нас", - додав він.

Раніше, 7 грудня 2011 року, відповідаючи на питання журналістів, яким чином Київ планує забезпечити роботу вертолітної служби та за які кошти, Олександр Попов також заявив, що столиця найближчим часом налагодить виробництво вертольотів для надання медичної допомоги населенню та для рятувальних служб. За його словами, КМДА вже склала перелік місць, де можливе будівництво вертолітних майданчиків.

Водночас голова КМДА наголошує, що проект з будівництва вертольотних майданчиків у столиці ніколи не фінансуватимуться з бюджету Києва. "Я абсолютно переконаний, що це можуть бути майданчики, які будуватимуться з урахуванням інтересів і міста, і одночасно бізнесу, але використовуватись в різних напрямках", - наголосив Олександр Попов.

Остаточно місця, де розташовуватимуться майданчики для вертольотів, визначать з урахуванням вже нового Генплану столиці.

Петро Залужний,

Фото з офіційного сайту Київської міської державної адміністрації

