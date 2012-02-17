- Цього року "Київметробуд" має побити торішній рекорд і здати дві нові станції метрополітену "Іподром" і "Теремки". Що буде будуватися після завершення робіт на цих двох станціях? Чи актуальне для міста будівництво автотунелів?

12:00, 17 лютого 2012
Київ
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Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ:

- Це дуже актуально. Центральна історична частина міста має бути недоторканною — тут багато пам’ятників архітектури та культури. Ми розуміємо, що потрібно зберігати все те, що у нас є. Якщо будемо будувати естакади, як у інших столицях — наш центр не стане від того красивішим. Тому іншого шляху, ніж прокладати тунелі під землею, в нас просто немає. Якби вони вже були збудовані, ми б не мали проблем з заторами, які сьогодні є на центральних вулицях міста. Тому реалізовувати ці проекти ми плануємо найближчим часом. Питання у тому, де брати ресурси на це будівництво! Адже без належного фінансування здійснити подібні проекти неможливо, до речі, як і будівництво метрополітену. Я вже казав, що 1,5 мільярда гривень було виділено на будівництво метро. Але на ці кошти можна побудувати тільки дві станції, а нам потрібно чотири або п’ять. Так само і з підземними тунелями — нам потрібно будувати їх усі і робити це максимально швидко. Ми у цьому напрямку активно працюємо. Це цілий системний підхід у різних сферах і напрямках. Європа, Америка, Азія, Близький Схід — скрізь шукаємо партнерів-інвесторів, щоб обрати найбільш вдалий варіант для Києва. Ця робота буде обов’язково успішною. Ми зараз готуємо відповідні фінансові проекти щодо цього будівництва, будемо їх обговорювати з киянами, приймаючи Генплан та голосуючи за нього на референдумі. Адже саме мешканці столиці мають сказати, де їм краще побудувати станцію метро або перший тунель.

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