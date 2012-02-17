- Місто планує збудувати 5 перших перехоплюючих паркінгів, але всі вони на правому березі Києва. Коли плануєте будувати таку систему на лівому березі? (Запитання від дописувача з мережі Facebook)

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ:

- Що стосується даної теми, то зараз фахівці розробляють проектну документацію цього проекту, і вже незабаром ми запропонуємо його інвесторам. Це будуть також й іноземні інвестори, з якими ми співпрацюємо. Проект з будівництва перехоплюючих паркінгів дуже важливий для столиці, адже нам потрібно зменшити потік транспорту у центрі міста, а для власників авто створити гарні умови для відстою транспорту на околицях, в тому числі і на лівому березі. Тобто людина припарковує машину біля станції метрополітену і далі їде до центру міста на метро. Така практика існує у інших країнах й успішно там реалізовується. Думаю, у нас вона також приживеться. Це цілий комплекс заходів, які потрібно провести не за один рік. Гадаю, через кілька років кияни будуть віддавати перевагу лише громадському транспорту, бо якість його послуг кардинально зміниться.