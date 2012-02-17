- Влада обіцяє підтримувати столичні підприємства замовленнями та допомагати їм у розв’язанні соціальних проблем. Це ви пообіцяли на раді директорів промислових підприємств. На яку суму місто готове зробити замовлення?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ:

- Минулого року ми закупили товарів на 800 млн грн, але столичні підприємства отримали замовлень лише на 150 млн грн. Тому, безумовно, це не той обсяг, який би задовольняв нас і виробників. Тому зараз ми розширюємо проекти, які, в першу чергу, пов’язані з будівництвом та розбудовою інфраструктури. І в них будуть задіяні наші підприємства. Це і питання постачання в наші дитсадки, школи та лікарні якісних продуктів харчування. Спільний проект "Київський трамвай", де може бути кооперація багатьох столичних підприємств. Будемо реалізовувати проекти з будівництва житла для фахівців, які працюють на Державному підприємстві "Авіаційний науково-технічний комплекс ім. Антонова". Словом, в тісній співпраці зацікавлені як одна, так й інша сторона, адже наші підприємства сплачують податки в бюджет міста, а це і соціальна сфера, і заробітна плата киян. Безумовно, потрібно рухатися у напрямку підтримки нашого виробника. Тому цього року дане питання буде на особливому контролі. Ми вже визначили, як і що потрібно робити. Тому я переконаний, що наприкінці року будуть зовсім інші, набагато кращі показники, ніж були минулого року.